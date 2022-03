Poročno noč je želela popestriti z vročimi igricami v spalnici, mož pa ... #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki je na Planetu od ponedeljka do srede ob 20.45, smo videli prvo poroko. Nina in Domen sta bila drug nad drugim zelo navdušena, Nina je celo želela njuno prvo skupno noč malo začiniti, a se ženin ni strinjal z njo.

Prvi par, ki je v slovenski različici šova Poroka na prvi pogled dahnil usodni da, sestavljata 33-letna Nina iz Kranja in 30-letni Domen iz Domžal. Že na prvi pogled sta si bila všeč in oba sta bila navdušena nad tem, kar so jima izbrali strokovnjaki. V sobi sta se celo šalila, da se bojita, da so to samo sanje.

"Mogoče je to to, kar sem iskala, kar sem čakala. Ker tako se res nisem nikoli počutila. Ne vem niti, ali sem se na prvi poroki počutila tako dobro kot se danes. Čisto nekaj drugega, nekaj boljšega," je povedala Nina, za katero je to drugi zakon.

Vseeno je ženin Domen po zaključni svatbi in prihodu v hotelsko sobo predlagal, da se prvo noč ne bi prepuščala strastem. Nina se je z njim strinjala, pozneje pa vseeno namignila, da bi lahko preizkusila kocke, ki mu jih je podarila pred poroko.

"Ali jih bova kaj metala?" se je muzala Nina. "Ne, saj sva rekla, da bova danes pridna. Bova počakala. Vse bova še lahko preizkusila," ji je odvrnil Domen. Medtem ko je kocke pospravljala v žep, je še zadnjič preverila: "Kaj pa, če jih vrževa enkrat prej?"

Domen je za trenutek pomislil, kaj storiti, potem pa spet rekel, da meni, da to ne bi bila najbolj pametna ideja. Več v zgornjem videu.

V drugem delu oddaje sta se pred oltarjem srečala tudi Andraž in Sanela. In čeprav sta dajala vtis, da sta zadovoljna s tem, kakšnega bodočega partnerja so jima izbrali strokovnjaki, so bili nekateri njuni najbližji zelo skeptični. "Ne vem, iskreno ne vem. Zagotovo je vesel, ne bom pa rekla, da je to potrditev, da bo to pilo vodo," je bila zaskrbljena ena od Andraževih prijateljic.

Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.