To sta o skoku med rjuhe povedala udeleženca šova #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko ujamete od ponedeljka do srede ob 20.45, smo Domna in Nino pospremili na njune medene tedne na grškem otoku Rodos. Kemija med mladoporočencema je očitna in, kot kaže, je njun pogovor že nanesel tudi na posteljne aktivnosti.