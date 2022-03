To je poročni ples, o katerem vsi govorijo #video

V Poroki na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko ujamete od ponedeljka do srede ob 20.45, sta v eksperiment vstopila še Sandi in Kate, ki sta poskrbela za vse prej kot običajen poročni ples.

Pomemben del vsake poroke je tudi prvi ples zakoncev in tako je bilo tudi v primeru Kate in Sandija, ki pa sta vse prej kot ubrano drsela po plesišču. Videti je bilo, da je pobudo takoj od začetka prevzela nevesta, ženin pa ji je le s težavo sledil.

"Plesanje s Sandijem je zelo zanimivo, ker jaz znam plesati. Jaz obvladam čisto vse plese, ker se s tem ukvarjam že od otroštva, on pa potrebuje vaje," je njun ples samozavestno pokomentirala Kate.

Njuna nenavadna koreografija je nasmejala svate in tudi nevestino prijateljico Karmen. "Ne vem, kaj je bilo to. Kot ples okoli ognja. Bila sta smešna, simpatična, ampak pomembno je, da sta se zabavala," je povedala v smehu. Je pa bil, kot kaže, s poročnim plesom bolj zadovoljen Sandi. "To je bilo zame prvič v življenju in ples mi bo ostal večno v spominu."

Kako sta se Kate in Sandi zavrtela, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

