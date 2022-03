Po udeleženca šova je prišlo reševalno vozilo #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 20.45 na Planetu, bomo do oltarja pospremili nov par. To bosta Katja in Aleksandar. Kaže pa, da ne bo šlo vse po načrtih, saj je po ženina moralo priti reševalno vozilo.

Strokovnjaki so ocenili, da bi bila Katja in Aleksandar odličen par, saj imata veliko skupnih točk, vseeno pa se pari v tem posebnem televizijskem eksperimentu Poroka na prvi pogled znajdejo v mnogih bolj ali manj nepredvidljivih situacijah, s pomočjo katerih se učijo in spoznavajo, ali je njihova zveza dovolj trdna, da bi se obdržala tudi dolgoročno.

In kaže, da bo preizkušnja za simpatični par Katjo in Aleksandra zahtevna že od samega začetka. Po ženina je namreč prišlo reševalno vozilo. Kaj to pomeni za nadaljevanje eksperimenta in njuno zvezo, izveste v oddaji Poroka na prvi pogled.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

