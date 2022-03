Ta igralka lahko v svoj popek spravi cel kovanec

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka zvečer spremljate serijo Zaliv škandalov (The Bay). V njej nastopa tudi igralka Karrueche Tran, ki je v enem od intervjujev razkrila nekaj zanimivosti o sebi, med drugim tudi to, da lahko v svoj popek spravi cel kovanec, zaradi česar se v svoji koži ne počuti najbolje.

Igralka Karrueche Tran, med drugim tudi nekdanje dekle pevca Chrisa Browna, je v enem od intervjujev razkrila nekaj zanimivosti o sebi. Karrueche je po horoskopu bik, njena najljubša barva je siva, najljubše mesto Los Angeles, kjer se je tudi rodila, njen najljubši letni čas pa je poletje.

Igralka je nato razkrila, kdo je imel največji pozitivni vpliv na njeno življenje: "Moja mama in krstna botra." Pri drugih ljudeh pa jo najbolj privlači to, da so ljudje nečemu predani in strastni glede doseganja tega cilja in ki se tudi upirajo vsemu, da le-tega dosežejo. Igralka sicer v prostem času najraje peče kruh, izpostavila pa je tudi, kaj jo navdihuje na ustvarjalnem področju: "Največji navdih je zame življenje. Vse, kar diha okoli mene. V življenju je namreč veliko lepih stvari, najlepša pa je zame narava. Botanični vrtovi in oceani so moja šibkost."

V nadaljevanju intervjuja pa je igralka spregovorila tudi o svoji osebni lastnosti, ki ji v življenje prinaša precej negotovosti na področju samopodobe: "V svoj ogromen popek lahko spravim cel kovanec."

Igralka je bila za svoje sodelovanje v seriji Zaliv škandalov (The Bay) nagrajena tudi z nagrado Emmy. Dobila ga je za izstopajočo predstavo glavne igralke v dnevnem programu. Nagrado pa je pospravila kar na omaro pred svojo posteljo, kar je pojasnila: "Tako se vsak dan zbudim s pogledom nanjo."

Serijo Zaliv škandalov (The Bay) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.50. Še več vsebin pa vas čaka na Planeteka.si.

