Tako se je zapletlo na snemanju vročega ljubezenskega prizora

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka zvečer spremljate novo serijo Zaliv škandalov (The Bay). V njej nastopata tudi igralca Kristos Andrews in Lilly Melgar, ki ju lahko v seriji vidite v številnih intimnih prizorih. V enem izmed intervjujev sta razkrila, kako sta se na tovrstne prizore pripravljala in kakšen zaplet se je zgodil med snemanjem enega od teh.

Kristos Andrews in Lilly Melgar sta igralca, ki v novi seriji Zaliv škandalov (The Bay) na Planetu nastopata v prizorih, polnih romance in gole kože. Igralka je v enem od intervjujev razkrila, kako se je pripravljala na snemanje teh prizorov.

"Poskušala sem čim manj razmišljati o tem, kaj bom snemala," je priznala, nato pa dodala: "Nekako sem se želela ujeti s tem, kar je od mene pričakoval lik v prizoru. On je namreč samozavesten moški, ki se dobro počuti v svoji koži. Točno ve, kaj hoče, pri tem pa nima nobenih pomislekov. To je hkrati močno nasprotje mojemu liku, ki je načeloma zadržan in nenehno razmišlja o vsem."

Igralca sta nato razkrila še, kako je dejansko snemati ljubezenske in intimne prizore. "Daleč od glamurja in zapeljivosti. Verjemite mi. Vzglavnik me je dražil po očeh, mikrofoni pa so me zbadali po koži," je povedala Lilly.

Kristos pa jo je nato dopolnil: "Drži. Enkrat sva snemala prizor v postelji, kjer je Lilly noro uživala. Najprej sem jo zadel v oči z mojim vzglavnikom, nato pa jo je v oprsje zbodel še oster del obeska njene ogrlice. Poleg zbadanja mikrofonov, kar je že sama omenila. Res sem vesel, da je tako uživala na snemanju. Njena igra je tako lahko bila povsem resnična."

Ob koncu delu pa je Kristos spregovoril še o tem, kako dobro se je med snemanjem ujel s svojo soigralko: "Z njo nisem delal še nikoli prej, sploh ne na taki ravni kot zdaj, ko igrava nek neverjeten par. Izkušnja je bila vseeno odlična. Ona je namreč krasno dekle in še boljša igralka. V veselje mi je bilo sodelovati z njo, saj sem se imel v njeni družbi vedno odlično."

Serijo Zaliv škandalov (The Bay) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka zvečer. Še več vsebin pa vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.