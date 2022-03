Eva Hren in Ana Petrič sta simbolično predali svojo donacijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dobrodelnem Milijonarju sta na vroči stol sedli tudi Eva Hren in Ana Petrič, ki sta izkupiček namenili zavodu Aktivna starost.

"Odločili sva se, da bova znesek namenili zavodu Aktivna starost, posebnemu programu Aktiven dan zato, ker se izvaja že v osmih centrih za starejše po vsej Sloveniji. Gre pa za posebno vadbo pod nadzorom strokovnjakinje in poteka tudi za zunanje udeležence, torej za starejše iz skupnosti," je povedala direktorica DEOS Centra starejših v Notranjih Goricah, ki je skupaj z Evo Hren v dobrodelni različici Milijonarja za zavod Aktivna starost zbrala 300 evrov.

Tekmovalkama se je ob predaji donacije zahvalil direktor zavoda Aktivna starost Miha Kranjc. "Zahvalil bi se jima za čudovito donacijo. To bo vsekakor pomagalo pri naših ciljih, pri naših programih. Smo neprofitna organizacija, delujemo na področju socialnega varstva starejših. Oblikujemo in izvajamo različne programe, namenjene boljšemu, aktivnejšemu in bolj kakovostnemu življenju starejših v njihovem domačem okolju."

Kako je potekala predaja donacije, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Oddajo Jutro na Planetu lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do sobote ob 7. uri. Milijonar pa je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.