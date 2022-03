Voditeljica priznala: Ko smo Franka Bajca slačili, so vsi obnemeli #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Rekli smo: 'Pa začnimo z enim bolj 'naturščikom', ki ni iz teh vod, pa da vidimo, kako se bo znašel.' Franko nas je vse 'sezul'. Pravzaprav je kot prvi letvico postavil zelo visoko, in zdaj se sprašujemo, ali je bilo pametno, da je bil ravno on prvi, saj imamo zdaj težavo, ali je sploh kdo, ki lahko prekosi njega in njegovo energijo?" je o zmagovalcu Exatlona, ki se je v oddaji preizkusil tudi v bobnanju, povedala voditeljica oddaje Pri Črnem Petru Jasna Kuljaj.

"Najbolj smešno je bilo to, kako smo Frana preoblačili. Pravzaprav smo ga slačili in oblačili, obnemele pa nismo le dame, ampak tudi kakšen predstavnik moškega spola. Ah, pa zdaj vam ne smem nič povedati, saj boste vse videli v oddaji. Hvala bogu se je to dogajalo pred kamero," je v smehu še dodala Jasna Kuljaj.

Voditeljice pa postavni Franko ni navdušil samo pred kamero. "Za kamero pa mi je bilo ljubko to, da mi je Franko po snemanju poklonil steklenico svojega gina, ki ga proizvaja, jaz pa sem bila v zadregi, saj mu nisem prinesla niti steklenice cvička, da bi naredila eno lepo izmenjavo. Tako da ima Franko cviček še v dobrem."

Kako dobro se je Franko Bajc odrezal v vlogi sovoditelja in s čim vse je še navdušil, preverite v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto, 5. marca, ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

