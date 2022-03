Ste vedeli, da je Franko Bajc tudi odličen bobnar? #foto

Klenega Ajdovca so gledalci nazadnje lahko spremljali v najtežji televizijski preizkušnji Exatlon, v kateri je bil okronan za zmagovalca. Čeprav ne izhaja iz voditeljskih vod, se je Jasni očitno močno prikupil.

Skupini Zvita feltna se bo za bobni pridružil tudi kandidat za sovoditelja Franko Bajc.

"Franko je resnično krasen fant in verjemite mi, da mi navdušenja nad njim v oddaji niti ni bilo treba pretirano igrati. Franko ni simpatičen le fizično, ampak je resnično talentiran in sposoben, da ustvari marsikaj. Ni brez razloga postal ljubljenec slovenskega občinstva. Je resnično telesno spreten, ob njegovih vragolijah, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, ti resnično zaledeni kri. Zna pa tudi druge stvari. Nisem vedela, da je tudi odličen bobnar. Pridružil se bo skupini Zvita feltna in lahko ga boste videli za bobni. Poleg tega bom prvič v življenju napovedala neko glasbeno točke, medtem ko me nekdo drži v rokah. Glejte, vodila sem že več kot šeststo oddaj, pa se mi kaj takega še ni pripetilo," je razkrila Jasna Kuljaj.

Tudi sicer bo v oddaji zelo pestro, saj je prejšnji teden posebno akcijo naznanila tudi natakarica Sofija, ki skrbi predvsem za gostinski del Črnega Petra. Z namenom pridobivanja novih strank je razglasila akcijo "kdor pride prvič, pije zastonj". To je stalnega gosta, novinarja Regona, napeljalo k temu, da bo poskušal najti različne načine, kako priti do brezplačne pijače. Tokrat se bo napravil v Italijana Silvia. Ali ga bodo akterji Črnega Petra razkrinkali, boste izvedeli v soboto zvečer.

Novost te sezone pa je tudi natečaj Naj pesem te pomladi. Vsako soboto bodo gledalci slišali eno glasbeno premiero, na koncu sezone pa bomo dobili zmagovalce. Prvi se bo s čisto novo pesmijo Bad boy predstavil ansambel Vzrock.

Gostilno Pri Črnem Petru bodo tudi tokrat obiskale same odlične glasbene skupine. Poleg Zvite feltne in ansambla Vzrock bodo nastopili še Modrijani, Mladi Dolenjci in ansambel Javor.

