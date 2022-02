Jasna Kuljaj po popolni preobrazbi skoraj neprepoznavna #foto

"V življenju sem bila za pusta že marsikaj. Od klasičnih mask – bila sem medicinska sestra, policistka, rdeča kapica, kraljična, tudi Amy Winehouse sem bila –, no, zdaj sem se odločila za nekaj, kar se mi očitno pri prelomnici 40 let pogosto podi po glavi, in to je starost. Torej da bom kar starejša gospa. Dejansko bom za pusta to, kar bom čez štirideset ali petdeset let. Letošnja pustna oprava je pravzaprav moja prihodnost," se je pošalila priljubljena voditeljica, ki se z originalno zasedbo iz oddaje Pri Črnem Petru vrača na televizijske zaslone že to soboto.

Družbo ji bodo delali natakarica Sofija, poštar Peška, novinar Regon, gasilec Sašo in seveda sami odlični glasbeni gostje.

Foto: Bojan Puhek

Pustnega časa si ne moremo predstavljati brez krofov, zato jih tudi v pustni oddaji Pri Črnem Petru zagotovo ne bo manjkalo, vseeno pa je Jasna Kuljaj priznala, da ne sodi ravno med največje ljubitelje te slastne pregrehe.

"Nisem ljubiteljica krofov, razen če so zares slastni in tistega dne pečeni! Potem pa je to vrhunska sladica! Sama se v to packarijo nisem nikoli spravila in tudi letos se ne nameravam," je povedala v smehu.

Prva oddaja nove sezone oddaje Pri Črnem Petru, ki bo pustno obarvana, bo na sporedu v soboto, 26. februarja, ob 19:45 na Planetu. Zamujene oddaje si boste lahko ogledali tudi v Planeteki.

