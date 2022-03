Godler razkril, kakšen je bil pri petnajstih letih

Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem navdušuje že od leta 2015, v štirinajstih sezonah pa je bila tudi že večkrat nagrajena. Ustvarjalci se lahko pohvalijo z viktorjem in dvema nagradama žaromet za najbolj nabrušen TV-jezik ter za najboljšega voditelja razvedrilne TV-oddaje.

Nova, že petnajsta sezona bo na sporedu že nocoj, ob tem pa nam je Jure Godler razkril, kakšen je bil sam pri petnajstih letih. "Pri petnajstih letih sem bil v idealističnem stanju iskanja samega sebe. Zanimale so me glasba, televizija, gledališče in knjige. Če bi šel lahko nazaj v času, bi se obiskal, se grobo brcnil v rit in si rekel, naj se čim prej 'zbrihtam' in naj se že neham zadrževati pri svojih idolih," je povedal voditelj in nam zaupal še, kdo skrbi za njegov brezhiben modni slog, ki ga lahko vidimo na televizijskih zaslonih.

"Obleke so iz moje omare, sem kar zbiratelj. Sem ljubitelj moške mode in mislim, da bi se lahko vsi bolj potrudili pri svoji dnevni modi, tako kot so se nekoč. Vzorniki pri slogi so vsekakor Britanci iz 50. in 60. let."

Jure Godler poleg dveh oddaj Ta teden z Juretom Godlerjem in Milijonar piše tudi knjige, snema podkaste in še kaj bi se našlo. "Prosti čas je nekaj, o čemer sanjam noč in dan. Morda sem že malo prestar za takšne akrobacije z urnikom, a mi nekako še vedno uspeva. Če že najdem urico, dve za počitek, si privoščim kakšno radijsko igro, med katero tako ali tako zaspim."

Ta teden z Juretom Godlerjem se na Planet vrača v petek ob 21.45. Zamujene oddaje si boste lahko ogledali tudi na Planeteka.si.

