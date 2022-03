Klemen Bučan nepričakovano razkril starost te znane Slovenke #video

V prvi oddaji kviza Leta štejejo, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se v ugibanju let preizkusila vedno zabavna Ranko Babić in Ana Maria Mitič, ki je znana po tem, da skrbno varuje svojo zasebnost. Le redki vejo, koliko je zares stara.

"Niti mama ne ve, koliko sem stara, ker sem zažgala rojstni list," se je pošalila v oddaji Leta štejejo, nato pa v bolj resnem tonu dodala, da le redki izbranci vedo, koliko je stara. "Vendar so tako prijazni, da raje kar pozabijo. Tako kot Ranko," je Ana Maria na svoj način pohvalila tekmovalnega partnerja v kvizu.

Ana Maria bi najraje zamolčala dan in leto svojega rojstva, da ne bi bilo nobenega cirkusa okoli tega, a ker je nastopila v oddaji Leta štejejo, jo je voditelj Klemen Bučan vseeno spodbudil k izzivu, da bi lahko uganil njena leta.

Za pomoč mu je navihana komičarka povedala uspešnico, ki je nastala istega leta, kot se je rodila, a ni računala na to, da Klemen kot prekaljeni radijec pozna letnico nastanka marsikaterega hita. We Are The World je kar zgovorna pesem, ki jo je Klemen takoj umestil v leto 1985, kar je tudi leto rojstva Ane Marie.

V oddaji Leta štejejo bo zabavno tudi nocoj, saj se bosta v ugibanju let preizkusila Eva Boto in David Amaro.

Leta bomo ugibali vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

