Videoposnetek, ki ga je pridobila ameriška obalna straža (USCG) in ga je v dokumentarnem filmu predvajal BBC, razkriva trenutek implozije podmornice Titan junija 2023. Na posnetku je slišati Wendy Rush, ženo izvršnega direktorja Oceangata Stocktona Rusha, kako ob imploziji vpraša: "Kaj je bil ta pok?"

Nekaj trenutkov kasneje je prejela sporočilo s podmornice, v katerem je pisalo, da so začeli spuščati balastne uteži, zaradi česar je posadka na ladji zmotno mislila, da potop poteka po pričakovanjih.

USCG pa meni, da je bil hrup v resnici zvok implozije Titana in da je SMS-sporočilo, ki je bilo verjetno poslano tik pred nesrečo, do ladje potovalo dlje.

Plovilo iz neprimernih materialov

Dokumentarni film razkriva, da je za katastrofo kriva sestava ohišja podmornice, zaradi česar so nekateri nekdanji zaposleni že mnogo prej opozarjali, da je nesreča neizogibna. Titan menda nikoli ni bil podvržen neodvisni varnostni oceni za pridobitev certifikata, ključno pa je bilo, da je bil njegov trup sestavljen iz plasti ogljikovih vlaken, pomešanih s smolo. Ogljikova vlakna naj ne bi bila primeren material za globokomorsko podmornico, saj se pod pritiskom odzivajo nepredvidljivo. Znana težava je, da se plasti ogljikovih vlaken lahko med seboj ločijo – delaminirajo.

Strokovnjaki ameriške obalne straže menijo, da so se plasti ogljikovih vlaken v trupu začele ločevati že med potopom kakšno leto pred usodno nesrečo. Med preiskavo razbitin Titana so našli osebne predmete, vključno z oblačili kapitana Stocktona Rusha in spominki. Končno poročilo naj bi USCG objavila letos, z namenom ugotoviti vzrok nesreče in preprečiti podobne dogodke v prihodnje.

Podjetje Oceangate, lastnik plovila Titan, je trajno ustavilo svojo dejavnost in se v celoti osredotočilo na sodelovanje v preiskavi.

Razbitine nesrečne podmornice Titan Foto: Reuters