Zadnji trenutki na podmornici Titan: "Moralo je biti kot v grozljivki"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski inženir Jose Luis Martin je na podlagi izračunov opisal, kako je prišlo do grozljive nesreče. Pred implozijo je bil Titan v prostem padu od 48 do 71 sekund in se je v tem času potopil za okoli 900 metrov, piše nemški medij Focus, ki se sklicuje na španski novičarski portal Nuis.

V tem času so se potniki že zavedali svoje usode. "Moralo je biti kot v grozljivki," pravi Martin. Inženir je svoje podatke izračunal iz teže, potiska, mase, pospeška, hitrosti padca in koeficienta trenja, ki ga voda izvaja na padajoče telo.

Po odpovedi motorja in pogona je bila podmornica po besedah ​​strokovnjaka v stanju neuravnoteženosti. Martin domneva, da so se potniki nagnetli proti izhodu, zaradi česar se je Titan nagnil in začel navpično strmoglavljati.

"Predstavljajte si grozo, strah in agonijo," pravi Martin. Potniki so bili poleg tega ves čas v popolni temi. Do izpada električne energije je prišlo 18. junija okoli 9.45, 105 minut po tem, ko je Titan začel svojo misijo. Po besedah ​​inženirja zasilni mehanizem podmornice ni bil primeren za takšen položaj. Pilot tako ni mogel poravnati padajočega Titana, še pravi španski inženir.