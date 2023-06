Našli razbitine pogrešane podmornice, vseh pet potnikov umrlo

Podvodno daljinsko vodeno vozilo je v bližini ostankov ladje Titanik v Atlantskem oceanu odkrilo "polje razbitin", kjer so med drugim našli pristajalni okvir in zadnji pokrov pogrešane podmornice Titan. Ameriška obalna straža je pravkar potrdila, da so našli razbitine pogrešane podmornice in potrdila smrt petih potnikov. Kontraadmiral ameriške obalne straže John W. Mauger je pojasnil, da je prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično do implozije plovila. Dodal je, da trupel pokojnikov morda ne bodo nikoli našli.

Tudi podjetje OceanGate, ki je organiziralo odpravo, je potrdilo, da sta plovilo in posadka izgubljena. "Zdaj menino, da so naš izvršni direktor Stockton Rush, Šahzada Davud in njegov sin Suleman, Hamish Harding ter Paul-Henri Nargeolet žal izgubljeni," je sporočilo podjetje.

"Ti možje so bili pravi raziskovalci, ki so si delili poseben pustolovski duh ter globoko strast do raziskovanja in varovanja svetovnih oceanov. V tem tragičnem času smo v srcu s temi petimi dušami in njihovimi družinskimi člani," je dodalo podjetje in se zahvalilo vsem, ki so pomagali pri iskanju in reševanju podmornice Titan in njene posadke, poroča britanski BBC.

Mauger je dejal, da bodo podvodna vozila za zdaj ostala na prizorišču in nadaljevala z iskanjem razbitin.

22-letnica ujela zadnji potop pogrešane podmornice



V teh dneh je na družbenem omrežju TikTok zakrožil tudi posnetek zadnjega potopa zdaj pogrešane podmornice, ki ga je ujela 22-letna Abbie Jackson, snemalka na raziskovalnem plovilu Polar Prince, ki je sledilo podmornici. "Gledam podmornico, ki se potaplja proti Titaniku," je zapisala pod posnetek, ta pa je bil z družbenih omrežij zdaj odstranjen. Imel je več kot 26 milijonov ogledov.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je potnikom kisika zmanjkalo danes zjutraj

Iskanje podmornice se je začelo v nedeljo zvečer, ko so izgubili stik s posadko. Za krmilom je bil Stockton Rush, izvršni direktor podjetja OceanGate, ki je organiziralo odpravo. Podvodno daljinsko vodeno vozilo je nato danes v bližini ostankov ladje Titanik v Atlantskem oceanu odkrilo "polje razbitin", kjer so med drugim našli pristajalni okvir in zadnji pokrov pogrešane podmornice Titan.

Po besedah Davida Concannona, svetovalca družbe OceanGate Expeditions, ki je nadzorovala misijo, je imela podmornica štiridnevno zalogo kisika, ko je v nedeljo zjutraj zaplula v morje. Strokovnjaki so ocenjevali, da bi potnikom lahko že danes v zgodnjih jutranjih zmanjkalo kisika. Prav tako se bojijo, da bi ogromen pritisk lahko povzročil implozijo plovila, kar bi lahko tudi pojasnilo najdbo razbitin, poroča britanski BBC.

Podmornico so iskali na površini v velikosti Slovenije, poleg tega pa sta na tem mestu dva najbolj zapletena morska tokova na svetu.