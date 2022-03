Fatalni moški razkriva, kako se lahko v tem trenutku vseeno počutite v redu #video

Aljoša Bagola je v prostem času mož, oče in lastnik živahnega kosmatinca, poklicno pa slovi kot knjižni avtor in govorec. Njegovo najbolj aktualno predavanje nosi naslov Kako biti v redu, izvaja pa ga po celotni Sloveniji. Aljoša se je sprva začel poglabljati vase po tem, ko je doživel kolaps, ki je bil posledica izgorelosti. Ob tem je poudaril, da je to povsem značilno za Slovence, saj nas najbolj motivirata bolečina in trpljenje.

"Težava je v tem, da imamo Slovenci zelo visok prag bolečine. Spreminjati se zato pričnemo šele, ko doživimo nek velik pretres oziroma veliko porcijo trpljenja. Zato je mogoče dobro, da si omislimo kakšen katalizator in že malo prej začnemo delati na sebi. Eden takšnih pospeševalnikov je tudi moje predavanje," je pojasnil predavatelj.

Aljošino predavanje ne predstavlja čarobne palčke, ki reši vse tegobe življenja osebe v trenutku. Ga pa sestavljajo čarobne besede, ki pa vam zelo verjetno ne bodo tako všeč, kot ste mislili. Delo na sebi se namreč po njegovem predavanju šele zares prične. "Duševno zdravje je zelo kompleksno," je izpostavil Aljoša, dodal pa še: "Ne moremo se čez noč znebiti nekih stvari, ki so bile dolga leta del nas in nas nekako priklenejo na negativne vzorce, ki smo jim lahko priča v svojem obnašanju in predvsem v odnosih."

Osebno namreč predavatelj meni, da so ravno odnosi tisti, kjer moramo investirati v njihovo izboljšanje z večjo mero spoštovanja, odgovornosti in zaupanja: "Tako bo svet lepši." K temu pa lahko doprinese prav vsak posameznik, če le najprej poskrbi zase in nato upošteva še nasvete priljubljenega avtorja. Aljoša je pri tem poudaril, da vam pri vlaganju vase nikoli ne sme biti žal vašega časa, dela in energije. Zunanji svet je namreč poln super dražljajev, ki pa niso vsi pozitivni.

Bagola je pojasnil: "Na žalost nas ti še bolj mečejo s tira, zato se v vse slabo ne smemo preveč poglabljati, ampak moramo izhajati iz sebe in tam delati red – pospravljati po omarah, se raziti z marsikaterim okostnjakom in tako priti do točke, ko smo v redu." To je navkljub kriznemu dogajanju in kaotičnim spremembam po besedah predavatelja mogoče: "Možno je, zahteva pa to neko poglabljanje vase in v notranji svet."

Aljoša je nato spregovoril še o najbolj zakoreninjenem strahu Slovencev, ki se nanaša na obremenjevanje s tem, kaj bodo rekli drugi. "Tega se sila težko znebimo, saj gre za del našega biološkega ustroja, ki izhaja že iz časov plemen. Že tam je bil povezan s tem, da bi bil posameznik izločen iz družbe in podvržen samotnemu življenju," je pojasnil.

Čas plemen pa je že zdavnaj minil in danes živimo v povsem drugačnem svetu in družbi, kar nam omogoča povsem drugačno razmišljanje in večjo kreativnost. Ta se ne navezuje samo na naše delo, o njej pa se ne smemo spraševati, ampak jo moramo samo uporabljati. Aljoša, ki je uspešen tudi kot kreativni direktor, je v zaključku dejal: "Ta kreativnost je del nas. Z njo svoje darove predstavljamo svetu, ima pa jo prav vsak."

