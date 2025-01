Dečka rodila na napihljivem čolnu sredi Atlantskega oceana #video

"Božični čas se je na Kanarskih otokih končal z reševanjem otroka, ki se je rodil med prečkanjem morja," so zapisali.

Dodali so, da je ena od migrantk rodila na prenatrpanem napihljivem plovilu. Delili so tudi fotografijo novorojenčka, ki so ga rešili skupaj z njegovo materjo in več drugimi migranti. Reuters poroča, da je ženska rodila dečka.

Mater in novorojenčka so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa s helikopterjem prepeljali v Arrecife na otoku Lanzarote.

Foto: Reuters

Čeprav je pot iz Afrike na Kanarske otoke prek Atlantika nevarna, se številni ljudje v upanju na boljše življenje podajo nanjo. Kot kažejo nedavno objavljeni podatki španske vlade, je lani na Kanarske otoke po atlantski poti prispelo rekordnih več kot 46.800 prebežnikov.