V nesreči čolna z migranti pri Tuniziji več deset mrtvih

Na poti iz Afrike v Evropo je v nesreči dveh čolnov pri obali Tunizije umrlo 27 migrantov, 83 pa so jih rešili, je za francosko tiskovno agencijo AFP danes potrdil predstavnik tamkajšnje civilne zaščite. Med smrtnimi žrtvami so tudi ženske in otroci, iskanje morebitnih preživelih pa še poteka.