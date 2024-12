Francoska obalna straža v Rokavskem prelivu rešila več kot sto migrantov

Francoska obalna straža je v sredo v več ločenih operacijah v Rokavskem prelivu skupno rešila 107 migrantov, so danes sporočile pristojne francoske oblasti. Ob tem so znova opozorile na nevarnost tovrstnih poskusov prečkanja Rokavskega preliva, med katerimi je letos umrlo 73 prebežnikov.

Obalna straža je na božični dan ob severni obali Francije skupno izvedla 12 reševalnih akcij, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočile francoske pomorske oblasti, pristojne za Rokavski preliv in Severno morje.

Že v jutranjih urah so s čolna v bližini Dunkerqueja rešili 30 ljudi. Kasneje so opazili še en čoln s poškodovanim motorjem, prav tako blizu omenjenega pristaniškega mesta, in rešili vseh 51 potnikov. Še 26 ljudi so rešili s čolna, ki se je znašel v težavah na morju v bližini Calaisa.

"Rokavski preliv je nevarno območje za neustrezno pripravljene in preobremenjene čolne, še posebej sredi zime," so še sporočile francoske oblasti.

Med poskusi prečkanja Rokavskega preliva in prehoda prek morja iz Francije v Anglijo je letos umrlo že 73 ljudi. Leto 2024 je v tem pogledu najbolj smrtonosno leto doslej od začetka beleženja, kažejo podatki pristojnih oblasti v francoski regiji Nord-Pas-de-Calais.

V Veliko Britanijo je letos po tej poti prišlo več deset tisoč prebežnikov, migracije pa so v zadnjem času postale eno glavnih političnih vprašanj v Združenem kraljestvu. Premier Keir Starmer se je novembra zavzel za stroge ukrepe proti tihotapcem ljudi in pozval k mednarodnemu sodelovanju pri "reševanju te varnostne grožnje", ki jo je primerjal s terorizmom.