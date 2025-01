Sodišče je odločalo v primeru pritožbe, ki jo je leta 2021 vložila ženska, ki je želela maja 2019 prek reke Marice zbežati v Grčijo. V domovini je bila namreč malo pred tem zaradi članstva v gibanju zdaj že pokojnega klerika Fethullaha Gülena, ki mu Ankara pripisuje odgovornost za spodleteli poskus državnega udara leta 2016, obsojena na šest let in tri mesece zapora.

Nobene možnosti, da bi prosila za azil

Glede na njene navedbe so jo oblasti prijele na grškem ozemlju v bližini reke. Zaprosila je za azil, a njene prošnje niso obravnavali. Namesto tega so ji odvzeli osebne predmete, nato pa so jo zamaskirani posamezniki najprej strpali v kombi, nato pa na čoln, ki jo je prepeljal nazaj na turški breg reke. Tamkajšnje oblasti so jo nato aretirale.

Sodišče je v sodbi, objavljeni v torek, na podlagi več virov, tudi uradnih poročil, ugotovilo "obstoj močnih indicev, ki kažejo na to, da je v času dogajanja v Grčiji obstajala sistemska praksa prisilnega vračanja državljanov tretjih držav iz regije Evros v Turčijo".

Gre za po mednarodnem pravu nezakonito dejanje in sodišče je v primeru Turkinje ugotovilo kršitev tako 3. člena, ki prepoveduje nečloveško in ponižujoče ravnanje, kot 13. člena konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja pravico do učinkovitega pravnega sredstva.

Atene očitke odločno zanikajo

Organizacije za človekove pravice že dlje časa obtožujejo grško vlado, da podpira prisilno vračanje migrantov. Gre za nezakonito prakso prisiljevanja migrantov, da zapustijo državo, ne da bi lahko zaprosili za azil. Atene očitke vselej zanikajo.

Kot navaja časnik Guardian, gre za prvo obsodbo Grčije v primeru tovrstnih očitkov. Po poročanju nekaterih medijev bi lahko vplivala na prihodnje ravnanje evropskih držav z migranti na svojih mejah.