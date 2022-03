Po prvi strastni noči je nevesta razkrila, kako se je odrezal ženin #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, smo videli, da sta prva vročo noč v spalnici doživela Nina in Domen. Žena je na to nestrpno čakala, na drugi strani pa je bil mož zaradi nočnih aktivnosti precej utrujen in presenečen nad ženinimi željami.

Nina in Domen sta prva izmed mladoporočencev, ki sta skupno noč preživela intimno. Zakonski par se je po nočni rekreaciji odpravil na skupni zajtrk, kjer je mladoporočenka žarela, mladoporočenec pa je tja prišel utrujen in lačen. Nina je sprva Domna podražila, ali je vzrok za njegov apetit naporna noč.

"Sem pa videl, da si ti kar divja zver glede tega," je svoji ženi priznal mož. "Danes sem povsem utrujen in 'scuzan'," je dodal. Nina pa ga je nagajivo dopolnila: "Tako in drugače." Sama zase je dejala, da ne ve, zakaj je Domen tako utrujen, ker je ona izredno spočita, obenem pa žari kot roža. Vseeno pa je ženin priznal, da je zelo užival in da komaj čaka, da stvari ponovita.

Nina je nato razkrila, kako se je njen mož ponoči odrezal: "Vedno je neki prostor za izboljšavo. Dala bi mu devetko. Oziroma nekje med 8,5 in 9, nekaj takšnega." Domen pa nad idejo, da bi se strastem predala v morju, ni bil najbolj navdušen: "Poglej, koliko ljudi je. Nekje pa so meje." Mladoporočenka mu je nato priznala, da svojih mej še ni odkrila.

Domnu je bilo med pogovorom o odkrivanju meja kar malce nerodno, Nina pa je o tem povedala: "Mogoče sem jaz malo bolj izkušena kakor on. Mislim, da ga lahko še marsikaj naučim in me ni strah." Več v zgornjem videu.

Kako se bo njun odnos razvijal po tej prvi ključni prelomnici? Odgovori sledijo že prihodnji ponedeljek ob 20.45 na Planetu.

