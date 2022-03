Hajdi je odraščala z brati, zato so ji všeč bolj možati partnerji #video

Spoznal in poročil se je zadnji par v eksperimentu Poroka na prvi pogled Hajdi in Anže. Šov lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu.

Ljubljančanka in Tržičan sta si zaobljube izmenjala v krogu najbližjih, kakšna noč je za njima, pa bomo videli nocoj. A še preden je Hajdi spoznala svojega ženina, je priznala, da ima ogromno treme, in v šali dejala, da če ji ne bo všeč, bo pač pobegnila v poročni obleki. Kaj si je zares mislila, ko ga je zagledala, pa nam je zaupala v spodnjem videu.

Nevesta Hajdi, ki že 13 let živi v Sloveniji, pravi, da je med drugim prišla povedat tudi svojo zgodbo. Odraščala je z brati, ki je žal na obredu niso spremljali, saj so bili v Makedoniji. A Anže pravi, da se ji pozna, da ima rada boks in bolj grobo igro, zato pa tudi takšne moške. "Sem bolj nežen, pravi ženin, saj sem odraščal le z mamo in sestro, zato mi nežni dotiki toliko pomenijo," je Anže še dodal.

Temperamentni Makedonki pa prav nič ne bo všeč, ko se bosta zbudila v jutro brez poročnega prstana. Kako se bo Anže izmazal tokrat, preverite nocoj.

Eksperiment Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Ne zamudite.