Sandi in Kate na plaži nista bila nič kaj sramežljiva #video

V Poroki na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, bomo nocoj spremljali pare na medenih tednih. Med najbolj razigranimi sta bila Sandi in Kate, ki na plaži nista bila nič kaj zadržana.

Mladoporočenca Kate in Sandi medene tedne preživljata na grškem otoku Rodos in na rajski plaži sta se povsem sprostila in uživala v družbi drug drugega.

Bilo je veliko poljubov, plesa in objemov. Sandi je priznal: "Iz dneva v dan se mi vse bolj zdi, da me srce vleče k njej in da gre za ljubezen. Začela je delovati kot magnet. Moje srce je potegnila kot neka sila. Res uživam, sproščen sem in presrečen glede tega."

Tudi Kate je priznala, da uživa v družbi svojega moža: "Sandi je zaradi mene razpoložen. Odprl se mi je z druge strani in pokazal mi je, da zna biti zabaven, in to mi je pri njem všeč." Sandi je njune medene tedne opisal kot nepozabno grško avanturo. Več v zgornjem videu.

Kaj vse se je še zgodilo na njunih medenih tednih in medenih tednih preostalih parov šova Poroka na prvi pogled, lahko preverite že v nocojšnji oddaji.

Poroko na prvi pogled lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

