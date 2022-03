Po izgubi prstana se je oglasila še tašča #video

"Kako je lahko izgubil poročni prstan?" se je le nekaj dni po poroki spraševala nevesta v eksperimentu Poroka na prvi pogled. Hajdi in Anže sta odšla na poročno potovanje v Portorož. Tam sta se prepustila masaži v dvoje, a nevesta se ne more znebiti občutka, da je Anže včasih preveč ravnodušen do stvari. Po izgubi prstana se je oglasila celo njena mama in hčerki svetovala, naj se malo umiri.

Hajdi si želi mirno spati in biti prepričana, da je edina ženska v partnerjevem življenju. Nekdanjemu fantu je postavila ultimat, ali se odloči zame ali pa grem. Nekdanji fant je bil v dvomih, zato je postal nekdanji. Kar je moje, je moje, je zaščitniška Hajdi. Ne podpira varanja in ga ne razume. Zakaj bi varal, če lahko s partnerjem dobiš vse v enem. Anže se obenem dobro zaveda karme in meni, da je bolje, da si zvest od začetka, kot da se ti pozneje vse vrne.

Nocoj ob 20.45 ne zamudite razpleta na medenih tednih v Poroki na prvi pogled na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.