Tina Gaber se je pošalila na prijateljev račun, nato pa dobila milo za drago #video

V nocojšnji oddaji Leta štejejo z voditeljem Klemnom Bučanom, ki bo na sporedu ob 19.45, se bosta v ugibanju let preizkusila Tina Gaber in njen najboljši prijatelj Mihael Kadivnik.

V dosedanjih oddajah smo lahko videli, da je ugibanje let neznancev vse prej kot lahka naloga. In ta izziv nocoj čaka tudi voditeljico Exatlona Tino Gaber in njenega najboljšega prijatelja Mihaela Kadivnika. In kot prava prijatelja se brez težav šalita na račun drug drugega in veliko tega bomo videli tudi v nocojšnji oddaji.

Ko se je pred njima pojavil eden od neznancev, jima je voditelj Klemen Bučan namignil, da bosta njegovo starost lažje določila, če ga bosta primerjala z nekom od svojih bližnjih. "A je podoben kakšnemu od tvojih bivših tastov?" je Tina v šali vprašala svojega sotekmovalca.

Ta ji ni ostal dolžan in ji je hitro vrnil milo za drago. "A je podoben kakšnemu tvojemu bivšemu fantu?" Z izjavo je poskrbel za veliko smeha v studiu. Več v zgornjem videu.

Kako natančno jima je potem uspelo določiti leta neznanca, lahko preverite v nocojšnji oddaji.

Kako se bosta v kvizu Leta štejejo odrezala Tina Gaber in Mihael Kadivnik, lahko preverite nocoj, v petek bo Klemen Bučan gostil šahista Lauro Unuk in Mateja Šebenika. Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu.

