Bi jo prepoznali? Udeleženka šova je nastopila v teh filmih #foto

Kot osnovnošolka je Katja Šivec najprej zaigrala v mladinskem filmu Dvojne počitnice. "Kot vedoželjno in pogumno dekletce sem se udeležila avdicije in bila izbrana med več sto dekleti. Na avdicijo za naslednji film Pozabljeni zaklad sta me povabila režiser Tugo Štiglic in producent ter igralec Roman Končar. Tudi to avdicijo sem uspešno opravila in tako dobila še eno izmed glavnih vlog," nam je zaupala Cerkničanka.

Katja z režiserjem Tugom Štiglicem in soigralcema na snemanju filma Dvojne počitnice Foto: osebni arhiv

"Od blizu in čisto zares sem izkusila, kako poteka filmsko snemanje, in že tako mlada pridobila veliko znanja in izkušenj. Imela sem to srečo in čast, da sem stala ob boku slovenskim legendam filma in gledališča, kot so Štefka Drolc, Demeter Bitenc, Dare Valič, Radko Polič, Judita Zidar, Marko Okorn in drugi. Še vedno imam spominsko knjigo s snemanja, v kateri so mi vsi sodelujoči namenili nekaj svojih misli. Z eno besedo, to so še vedno prečudoviti spomini," se te izjemne izkušnje snemanja filma spominja Katja.

Katji so strokovnjaki v oddaji Poroka na prvi pogled izbrali Aleksandra:

Katja je z gledališčem in gledališko igro ostala povezana tudi v srednji šoli. "Kot srednješolka sem bila sprejeta v ansambel Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. V tistem času sem obiskovala gimnazijo v Postojni in potem se zaradi same logistike in oddaljenosti od Ljubljane v gledališču nisem uspela veliko angažirati."

Katja z Romanom Končarjem na snemanju filma Pozabljeni zaklad Foto: osebni arhiv

Umetnost Katjo spremlja skozi vse življenje, zato je bila to tudi ena od dilem pred vpisom na fakulteto. "Ker me v življenju res zanima veliko stvari in sem se tudi dolgo odločala med znanostjo in umetnostjo, sem izbrala študij arhitekture in tam uspešno magistrirala. Moram pa reči, da me igra še vedno zanima, morda celo vedno bolj, saj me resnično fascinirata literatura in človekov notranji svet, in prav s psihologijo je igra ključno povezana. Lahko jo povežemo tudi z arhitekturo, saj gre za premišljeno gradnjo besed, občutkov in dejanj. No, če na kratko povzamem, vsa umetnost me zelo zanima in prepričana sem, da se bom tudi z igro še ukvarjala. Je pa res, da je eno življenje skorajda premalo za vse, kar bi še rada ustvarila," je še povedala v smehu.

V šovu je pred zahtevnim izzivom

V šovu Poroka na prvi pogled so strokovnjaki Katji za ženina izbrali Aleksandra, s katerim sta se takoj ujela. Sledil je šok, saj je ženina odpeljalo reševalno vozilo, zato sta se zdaj prisiljena spoznavati prek videoklicev. Ali bo imela njuna ljubezenska zgodba kljub temu srečen konec, preverite v oddaji Poroka na prvi pogled.

