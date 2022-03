Razkrila je, da je v veselem pričakovanju

V zadnjih dveh oddajah Pri Črnem Petru so nekateri gledalci pogrešali natakarico Sofijo in gasilca Saša. "Na žalost je mene in gasilca Saša doletela "korona", ampak nič zato, oba sva v redu in super. Kot ste videli je naša ekipa našla odlično zamenjavo in Salome opravlja odlično delo," je povedala Alja Prgin in potrdila, da se že prihodnjo soboto vrača v oddajo.

To pa ni bila edina dobra novica, ki jo je v teh dneh sporočila Alja. Na svojem profilu na Facebooku je namreč delila fotografijo, na kateri je zelo dobro viden nosečniški trebuh. Simpatična Štajerka je ob fotografijo zapisala, da sta s partnerjem pred najboljšo izkušnjo njunega življenja.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

