Godler razkril, zakaj je najprimernejši za sovoditelja oddaje Pri Črnem Petru #video

Vsak od kandidatov za sovoditelja, ki se bodo predstavili v tej sezoni oddaje Pri Črnem Petru, je zase prepričan, da je najboljši za to vlogo. Tako je tudi z voditeljem kviza Milijonar in priljubljene satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki nam je v pogovoru zaupal, zakaj meni, da je prav on najprimernejši za Jasninega sovoditelja.

Vprašali smo ga tudi o podobnostih s še enim slovenskim voditeljem, o slovenski glasbi, o skupnih anekdotah z Jasno Kuljaj in o tem, ali bi bil kot sovoditelj oddaje Pri Črnem Petru pripravljen obleči slovensko narodno nošo. Kaj je o tem povedal, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Glede na to, da je voditelj Milijonarja in satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem mojster zabave, v soboto zagotovo ne bo dolgčas. Svoje nastope bo namreč popestril z igranjem na klavir, izvajanjem čarovniških trikov in še kaj bi se našlo.

Jure Godler in Salome

Ne bo pa Jure Godler edini gost v sobotni oddaji, saj bo natakarico Sofijo tokrat nadomeščala vedno zabavna Salome.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

