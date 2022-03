Pri Črnem Petru iščejo naj pesem te pomladi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsako soboto bo ena skupina oziroma glasbeni izvajalec predstavil eno glasbeno premiero, na koncu sezone pa bomo dobili zmagovalno pesem. Prvi so se s čisto novo pesmijopredstavili člani, ki so v svoje prejšnje ime dodali črko c, saj pravijo, da radi igrajo glasbo različnih žanrov.

"Pesem je navihana polka, ki govori o fantu, ki se velikokrat zaplete z dekleti in se včasih z njimi tudi nekoliko poigra. Je življenjska zgodba, v kateri se lahko marsikdo najde," so povedali člani ansambla Vzrock. Prvi skladbi na natečaju Pesem te pomladi lahko prisluhnete v zgornjem videu.

Ansambel Vzrock z voditeljico Jasno Kuljaj in s kandidatom za sovoditelja Frankom Bajcem

O tem, katera pesem bo postala prva na natečaju Pesem te pomladi, bodo odločali tudi gledalci, ki lahko na profilu na Facebooku in Instagramu že zdaj komentirajo, ali jim je bila pesem všeč, ob koncu sezone pa bodo z glasovanjem odločili, katera skladba si zasluži ta laskavi naziv.

V drugi oddaji, ki bo na sporedu to soboto, bomo lahko slišali že drugi predlog. Glasbeno premiero bo na natečaju Pesem pomladi Črnega Petra tokrat doživela pesem Natakar'ca, skupine Gadi.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto, 5. marca, ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

