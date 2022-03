Franko Bajc se je ogrel za Jasno Kuljaj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Franko Bajc, zmagovalec šova Exatlon, se bo nocoj preizkusil v novi vlogi. Športnik, maneken, bobnar, se bo v oddaji Pri Črnem Petru preizkusil še kot sovoditelj Jasne Kuljaj. Pravi, da se je pripravljal na vlogo, saj ne želi razočarati Jasne, zato se je pred oddajo doma že ogrel in vadil besedilo.

Franko ima rad bobne in doma, če mu čas le dopušča, tudi pridno vadi. Nekaj let je bil tudi član pihalnega orkestra. Zato se bo danes na odru pridružil skušini Zvita Feltna, in z njimi skupaj zaigral. Skupina je namreč minuli teden oboževalcem predstavila novo skladbo, Pridi nazaj, ki ima že skoraj 40.000 ogledov. Premierno pa jo bomo slišali tudi v oddaji Pri Črnem Petru.

Oddaja Pri Črnem Petru nocoj ob 19.45 na Planetu. Z vami bodo že znani obrazi iz gostilne, kot tudi kandidat za sovoditelja Franko Bajc.

