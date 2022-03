Jasna Kuljaj bo tokrat preizkusila Jureta Godlerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav vodi že dve oddaji, Jure Godler pravi, da ima rad nove izzive in nepoznane terene. Z Jasno Kuljaj se poznata še iz časov, ko sta začenjala svojo kariero na Radiu Ga Ga, zato se tudi Jasna tega sodelovanja nadvse veseli. V oddaji pa boste, če boste pozorno gledali in poslušali, izvedeli, kaj je njegov resničen razlog za prihod v oddajo. Tega bo namreč Jasni zaupal na skrivaj.

Medtem ko je prejšnji teden Jasno kandidat za sovoditelja Franko Bajc očaral predvsem s svojo simpatičnostjo in postavnim telesom, bo Jure Godler pokazal čisto drugačne atribute, klavirsko spretnost in čarovniške trike.

Glede na to, da je voditelj Milijonarja in satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem mojster zabave, v soboto zagotovo ne bo dolgčas. Svoje nastope vedno popestri z igranjem na klavir, izvajanjem čarovniških trikov in še kaj bi se našlo.

Čeprav se Jure Godler veliko bolj spozna na klasično kot na slovensko domačo glasbo, pa je ena pesem, ki mu je od nekdaj všeč. Ne boš ti meni zizike majal od Frajkinclarjev. Tega se zaveda tudi Jasna z ekipo, ki jo bo ta teden popestrila še natakarica Salome, zato mu bodo skupaj pripravili posebno presenečenje.

Tokratna oddaja bo nekaj posebnega, saj bo natakarico Sofijo izjemoma nadomeščala Salome. Foto: Ana Kovač

Tudi voditeljico Jasno Kuljaj je Jure Godler v vlogi sovoditelja navdušil. "Jure kot nepoznavalec slovenske domače glasbe me kljub temu ni niti malo razočaral. Resda se je več kot na odru zadrževal v zaodrju in se družil s plesalkami, a saj je še mlad in samski, zato mu tega ne morem zameriti," nam je zaupala v smehu.

Akcija 'Kdor pride prvič, pije zastonj', bo tokrat v gostilno pripeljala nenavadnega Angleža Georgea. Medtem ko o Regonu, ki jo je nenadoma pobrisal k teti Rosemary v Ameriko, še vedno ni ne duha ne sluha.

Glasbeno premiero v natečaju Pesem pomladi Črnega Petra nam bodo predstavili Gadi s čisto novo pesmijo Natakar'ca. To je že druga glasbena novost te sezone, prejšnji teden pa nam je svojo novo pesem Bad Boy premierno predstavil Ansambel Vzrock.

Za odlično glasbo bodo tokrat skrbeli še Dejan Vunjak, Domen Kumer, Primorski fantje, Alya, Gadi in Ansambel Tomaža Rota.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

