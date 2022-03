Godler o dobrodelni oddaji Milijonar: "Naš cilj je zbrati čim več sredstev za Ukrajino" #video

V oddaji Planet Vau smo se tokrat pogovarjali z Juretom Godlerjem, ki ga na Planetu lahko spremljate kot voditelja oddaje Milijonar in Ta teden z Juretom Godlerjem. Ampak ravno Milijonar bo konec marca tista oddaja, ki bo dobrodelno usmerjena, saj bo Jure s pomočjo znanih Slovencev na vročem stolu zbiral sredstva za državljane Ukrajine.

Jure Godler nam je sprva zaupal, kaj meni o dobrodelnosti in dobrih delih: "Mislim, da imam v življenju veliko srečo, ker lahko to, kar z velikim veseljem že dobrih sedem let počnem na Planetu, obrnem v dobrodelne namene. In da se imamo ob tem lahko lepo ter da se zabavam tako jaz kot tekmovalci. Obenem lahko tako zbiramo še za dobrodelne namene, kar se mi zdi najlepše in največ, kar lahko človek da od sebe na področju, s katerim se ukvarja."

Voditelj oddaje Milijonar je nato razkril še svoje misli o grozotah, ki se dogajajo v Ukrajini: "Absolutno je čustveno gledati posnetke ljudi, kako bežijo, kako ostanejo brez doma in kako tovorijo svoje domače ljubljenčke, ki jih preprosto ne morejo pustiti za seboj. Vsak jim lahko pomaga po svojih močeh in sposobnostih." Jure je nato dodal: "Mislim, da je Milijonar odličen kviz, kjer smo že velikokrat zbirali za dobrodelne namene, tovrstne oddaje pa so vedno naletele na pozitiven odziv. Prepričan sem, da bo nanj naletela tudi ta."

Jure Godler je nato napovedal, da bo dobrodelna oddaja Milijonar prav gotovo vredna ogleda. Obenem je pozval tudi vse tekmovalce, ki bodo sodelovali v VIP Milijonarju in katerih imena bodo razkrili naknadno, naj si pred udeležbo zbistrijo um in preberejo kakšno enciklopedijo, da bodo lahko zbrali čim več sredstev. "Ker je to naš glavni cilj," je ob koncu poudaril Jure.

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. VIP-oddaja Milijonarja bo na Planetu na sporedu konec marca, več podrobnosti pa bo razkritih naknadno.

