Kate je strokovnjakom priznala, da Sandi ni to, kar je želela, nato pa ...

V oddaji šova Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, so se pari udeležili prve skupne ceremonije, na kateri so se odločali, ali bodo v eksperimentu ostali ali ga zapustili. Ko je Kate s strokovnjaki delila svoje vtise o Sandiju, je sprva kazalo, da bi utegnila zapustiti eksperiment.

Kate in Sandi sta najprej spregovorila o svoji poroki. Sandi je priznal, da je bil med čakanjem zelo živčen, ko pa je zagledal nevesto, se mu je odvalil kamen od srca.

"Poroka je bila zame sanjska, ker je bila vse to, kar sem si želela," je poroko opisala Kate. "Po drugi strani pa sem bila zelo presenečena, ker pred oltarjem nisem pričakovala Sandija, ampak nekoga drugega. Seveda sem bila zato razočarana."

Strokovnjakinja Eva Ostrouška jo je povprašala, kakšna so bila njena pričakovanja: "Drugačna. Pričakovala sem mlajšega, seveda." Milena Pleško jo je nato vprašala še, kako sta se ujela na področju lastnosti in vrednot. Kate je priznala: "Sandi je na neki način pozitivno naravnan, ampak spet, to ni to, kar jaz pričakujem."

Strokovnjak Timotej Strnad je za mnenje vprašal še Sandija. "Pustimo času čas, ker tega imamo in ta bo naredil svoje." Timotej je par vprašal še, ali se spomnita, kako sta se na prvem intervjuju opisala. Kate se je namreč opisala kot vrtnico, Sandi pa je dejal, da je vrtnar. Vsi pari so se ob tem razkritju spogledali, Milena Pleško pa je poudarila, da se mora par veliko posvečati komunikaciji.

Kate je poudarila, da mora v njun odnos veliko vlagati, Sandi pa je dodal, da se morata oba truditi, da bi njuna zveza uspela. Nazadnje sta mladoporočenca razkrila, da oba ostajata v eksperimentu. Na prvi ceremoniji zaobljub se je tudi preostalih pet parov odločilo vztrajati v eksperimentu vsaj še teden dni.

Poroko na prvi pogled lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

