Romantični piknik se je sprevrgel v velik zakonski prepir #video

V oddaji Poroka na prvi pogled ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri, bomo priča nesoglasjem med Katjo in Aleksandrom, ki sta na medenih tednih na Bledu. Na jezero sta se odpravila na romantični piknik, ki pa se je sprevrgel v velik zakonski prepir.

Katja je sprva Aleksandru dejala, da ne sodi njegovega smisla za humor. "Je, kakršen je, ampak zdi se mi, da greš na trenutke čez mejo," je pojasnila žena. Aleksandar ji je priznal, da to dela nalašč: "Želim dobiti neko povratno informacijo, ne da je vse monotono s tvoje strani." Katji je malce zastal dih, nato pa je poudarila, da ima vse svoje meje.

"Mislim, da je to otročje, da želiš odziv od mene izzvati na takšen način," je dejala Aleksandru, ki pa je nato razkril: "Jaz sem vsaj poskusil komunicirati." Tudi Katja je nato odkrito priznala: "Čeprav sva na začetku videla neke skupne stvari in skupne vrednote, čutim, da sva si zelo različna. Tudi osnova, ki so jo mogoče razbrali strokovnjaki, očitno ni dovolj za odnos."

Aleksandar je na koncu dejal: "Ne vem, ali bi se dalo tukaj kaj rešiti." Bosta mladoporočenca sposobna premostiti medsebojna nesoglasja in razlike? Odgovore prinašajo naslednje epizode šova Poroka na prvi pogled.

