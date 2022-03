Priljubljeni pevec s priznanjem presenetil Godlerja #video

V oddajah, ki bodo imele dobrodelno noto, bodo na vroči stol Milijonarja sedli deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak, glasbeniki Matjaž Jelen, Omar Naber in Challe Salle ter smučarska skakalka Špela Rogelj. Kot prva bosta svoje znanje preizkusila Alenka Dovžan in Tomi Meglič, ki sta povedala, da sta z veseljem prišla v oddajo in da bosta poskusila zbrati čim več denarja za pomoč Ukrajini.

Tomi Meglič in Alenka Dovžan Foto: Ana Kovač

Je pa pevec pred začetkom kviza nekoliko presenetil voditelja Jureta Godlerja, ko je dejal, da dokaj redno spremlja kviz Milijonar. "Jaz moram reči, da kar pogosto spremljam Milijonarja, tako da poznam pravila. Z Alenko sva se pogovarjala, da če bi se ponavljala vprašanja iz prejšnjih oddaj, bi znala tudi na kakšnega odgovoriti. So pa verjetno vsakič znova nova."

Jure Godler je bil kar nekoliko presenečen, nato pa se je pošalil, da to kaže na to, da je res velik ljubitelj kviza. Predlagal mu je še, da se preizkusi tudi na voditeljskem mestu. Več v zgornjem videu.

Pomagajo lahko tudi gledalci

Za Ukrajino bodo lahko darovali tudi gledalci kviza Milijonar. S poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 bodo darovali pet evrov ali deset evrov za pomoč Ukrajini.

Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

