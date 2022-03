Prva dama Ukrajine je postala tudi modna ikona #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.20, smo tokrat pozornost namenili tudi prvi dami Ukrajine. Olena Zelenska je namreč v kriznih časih, ki so zajeli Ukrajino, postala tudi modna ikona, ki hkrati opogumlja ljudi in vliva moč ženskam in otrokom. Ruske oligarhe pa so na jahtah pretresli valovi sankcij in oklestili njihovo premoženje.

Bajne vsote denarja, razkošje brez meja in penina v potokih. Tako bi lahko opisali življenje nekaterih ruskih oligarhov z neomejenimi vsotami denarja. Ko ena jahta ne zadošča, pač kupiš dve – to je moto marsikaterega ruskega multimilijonarja ali oligarha. Oligarhija sicer označuje avtoritarno vladavino majhne skupine posameznikov brez spoštovanja ali volje državljanov, kar pomeni, da se visoki zneski kopičijo na računih peščice posameznikov.

Vse to pa se je spremenilo ob uveljavitvi nekaterih sankcij proti Rusiji in močno razburkalo življenje oligarhov. Mnogim so zaplenili jahte in njihovo premoženje. Velika večina teh je imela svoje jahte zasidrane tudi v pristaniščih v Evropi. Tu izstopajo predvsem Francija, Italija, Monako in Španija, katerih državne oblasti so zasegle plovila in jih pustila na suhem. Mnogi zdaj svoje bogastvo prestavljajo v azijske države.

Medtem ko se nekateri bojijo za svoje bogastvo, pa se je prva dama Ukrajine zdaj še dodatno vključila v humanitarne oblike pomoči, s čimer želi pomagati Ukrajincem. Olena Zelenska je kljub težki situaciji in razmeram v Ukrajini postala prava modna ikona, o kateri govorijo vsi – mediji, mladi in stari. Olena je v zadnjih dneh prevzela pomembno vlogo o ozaveščanju javnosti o zadnjem dogajanju v Ukrajini. Spodbuja k razpravam in miru ter vliva upanje vsem Ukrajincem. Ob začetku vojne je še tesneje stala ob strani svojemu možu, ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskemu, s katerim se poznata že od njunih srednješolskih let.

Zelenski je v intervjuju priznal, da je že na začetku vedel, da bo Olena njegova žena. Prva dama se je odločila za študij arhitekture, a je kmalu uvidela, da ji veliko bolj leži pisanje. Tako sta ob začetku kariere Zelenskega tvorila odličen dvojec. On je nastopal, ona je pisala scenarije. Skupaj sta ustanovila tudi produkcijsko hišo Studio 95.

Ima pa Olena poleg izrednega sočutja in empatije, ki ju je pokazala zlasti v trenutnih razmerah, tudi ogromno drugih talentov. Rada prevzame vlogo prostovoljke, še posebej ko je treba na pomoč priskočiti otrokom. Pravi, da naravnost obožuje svojo družino in da izredno rada preživlja čas z možem ter sinom in hčerko. Skupaj se neizmerno zabavajo.

Olena je v zadnjih dneh požela tudi pozornost marsikaterega modnega strokovnjaka, skupaj pa so jo okronali za modno ikono. Pripišemo ji lahko dobro oko za eleganco, obenem pa si drzne obleči tudi bolj sproščene kombinacije. Velikokrat jo lahko opazimo v hlačnih kostimih, različnih barv in izredno sodobnega kroja. Pristajajo pa ji tudi različni dizajni oblek, ki jih včasih spretno kombinira s sproščenimi športnimi copati.

V intervjuju za modno revijo Vogue je priznala, da najraje nosi oblačila in kreacije ukrajinskih modnih oblikovalcev, saj trdi, da ni boljšega občutka kot to, da s svetom deliš nove talente.

