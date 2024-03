Poteza Olene Zelenske, ki kaže, da Ukrajinci Navalnemu tega niso nikoli oprostili

Zadnjega govora predsednika ZDA Joeja Bidna o stanju v državi, ki ga bo 81-letni voditelj pred obema domovoma kongresa v Washingtonu opravil nocoj, se ne bosta udeležili ne žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenska ne vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega Julija Navalna, so v sredo sporočili iz Bele hiše.

Biden bo nocoj nastopil pred obema domovoma ameriškega kongresa z zadnjim govorom o položaju v državi v svojem prvem mandatu. Govor bo po mnenju ameriških analitikov ključen za njegove upe na osvojitev drugega mandata, za katerega bo moral predvidoma znova premagati svojega predhodnika Donalda Trumpa.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre, so na govor povabili Zelensko, Navalno pa je Biden povabil osebno, a se ga nobena od njiju ne more udeležiti. Iz Bele hiše razlogov niso podali oziroma so novinarje za pojasnila napotili na povabljenki sami.

Na uradu soproge ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so pred tem za portal Politico pojasnili, da se Zelenska govora ne bo udeležila zaradi težav z urnikom. Vdove ruskega oporečnika medtem po besedah njenega tiskovnega predstavnika ne bo zaradi utrujenosti, poroča STA.

Navalni trdil, da krim pripada Rusiji

V Beli hiši naj bi sicer po poročanju Washington posta načrtovali, da bi Zelenska in Navalna, ki obe simbolno predstavljata upor proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, sedeli skupaj, kar bi na strani Ukrajine lahko povzročilo nelagodje zaradi izjav njenega pokojnega moža o Krimu, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. V intervjuju istega leta je namreč dejal, da je sicer Putinova okupacija polotoka nezakonita, a da ta kljub temu pripada Rusiji in da bo tako tudi ostalo.

Tudi sicer Navalnemu mnogi očitajo, da je v preteklosti podpiral nacionalistične in protimigranstke ideje. Med drugim je bil podpornik ruske invazije na Gruzijo leta 2008.

"V Ukrajini ga vidijo kot nekoga, ki je podpiral ruski nacionalizem in imperializem"

Čeprav so se z leti njegova stališča spremenila in je močno kritiziral rusko okupacijo Ukrajine leta 2022, mu mnogi Ukrajinci izjave glede Krima niso nikoli oprostili. "Medtem ko smo na Zahodu Navalnega vedno videli kot nekoga, ki se pogumno bori proti Putinu, ga v Ukrajini vidijo kot nekoga, ki je podpiral ruski nacionalizem in imperializem. Leta 2022 je nasprotoval invaziji na Ukrajino, a je leta 2014, ko je Rusija prvič napadla Ukrajino, delil splošno rusko mnenje, ki smatra Krim kot zgodovinsko rusko ozemlje," pravi Alina Polyakova, predsednica ameriškega Centra za evropske politične analize.

A pri udeležbi Zelenske na Bidnovem govoru obstaja še en zadržek, poroča Washington post. Ukrajinci si namreč ne želijo, da se jih začne v ZDA preveč povezovati z demokratskim predsednikom Bidnom, saj za zagotavljanje dodatne pomoči potrebujejo tudi podporo republikancev.