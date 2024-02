Evropski parlament o smrti Navalnega, obrambi in pomoči Ukrajini

Evropski poslanci bodo v sredo s predsednico Evropske komisije zaradi vse bolj negotovih geopolitičnih razmer razpravljali o krepitvi evropske varnosti in obrambe. Ursula von der Leyen, ki bo predvidoma prihodnji teden predstavila skupno strategijo za evropsko obrambno industrijo, se je na nedavni Münchenski varnostni konferenci zavzela za več usklajevanja med državami članicami na področju obrambe.

V sredo se bodo evropski poslanci poklonili tudi Alekseju Navalnemu, ki je bil med drugim dobitnik nagrade Saharov. Ob tem bodo prisluhnili vdovi Juliji Navalni ter predstavnikom Evropske komisije in belgijskega predsedstva. Predvidoma bodo obsodili ruske oblasti in predsednika Vladimirja Putina ter razpravljali o nevarnih razmerah, s katerimi se sooča ruska opozicija, novinarji in zagovorniki človekovih pravic. Glasovanje o resoluciji bo v četrtek.

Ukrajini dodatnih 50 milijard evrov?

Ob drugi obletnici ruske invazije na Ukrajino, ki je bila v soboto, naj bi poslanci pozvali k zagotovitvi več streliva in orožja za Kijev ter strožjemu izvajanju sankcij proti Rusiji. V resoluciji, o kateri so razpravljali na prvem februarskem plenarnem zasedanju, naj bi še poudarili, da mora EU okrepiti lastne obrambne zaveze in industrijo. Glasovanje bo v četrtek.

Predvidoma bodo evroposlanci že v torek potrdili dolgoročno financiranje Ukrajine v višini 50 milijard evrov v okviru revizije dolgoročnega proračuna EU. V okviru revizije večletnega finančnega okvirja se obetajo tudi sredstva za spopadanje z migracijami in zunanjimi izzivi.

Poslanci Evropskega parlamenta bodo v torek razpravljali tudi o razvoju razmer v vojni v Gazi. Isti dan bodo predvidoma še potrdili nova pravila EU za zaščito novinarjev pred zlonamernimi tožbami, t. i. tožbami SLAPP. Parlament bo odločal tudi o novih pravilih glede vozniških dovoljenj z namenom izboljšanja varnosti v cestnem prometu. Na glasovanju v torek bodo še pravila glede političnega oglaševanja, predvsem na spletu. Razpravo o tem bodo imeli poslanci danes.