V pomoč Ukrajini tudi dobrodelni Milijonar #video

Tudi v oddaji Planet Vau se bomo tokrat posvetili aktualnemu dogajanju. Za ukrajinske državljane bomo stopili skupaj tudi mi. Oddaja Milijonar, ki jo na Planet TV spremljate od ponedeljka do torka zvečer, bo konec marca gostila številne znane Slovence, ki bodo ves dobiček podarili pomoči potrebnim v Ukrajini. Nekaj misli o dobrih delih in grozotah v Ukrajini bo z nami delil voditelj Jure Godler.

Na snemanjih videospotov se glasbenikom dogaja marsikaj zabavnega, lepega in tudi nevarnega. To, kar se je pa zgodilo mlademu pevcu Tilnu Lotriču, smo verjetno slišali prvič. Med snemanjem kadrov s pitonom ga je bilo zelo strah in dobil je občutek, da ga bo zadušil. Mi smo ga peljali v živalski vrt, kjer je strah pred kačami poskušal premagati.

Zvezdana Mlakar, uspešna igralka, v zadnjem obdobju pa tudi televizijska voditeljica, ima za sabo bogato kariero. Kako se igralstvo in voditeljstvo dopolnjujeta in kako po napornih snemanjih najde svoj mir, je pri njej doma v prečudoviti naravi preverila Eva Cimbola.

Od ene televizijske dame pa k drugi. Naša prekaljena mojstrica preobrazb in voditeljica brez dlake na jeziku, Jasna Kuljaj, v oddaji Pri Črnem Petru to sezono išče sovoditelja. Franko Bajc jo je navdušil, prav tako Jure Godler, pa vendar ima Jasna še več želja. Zaželela si je še enega postavnega mladca. Vas zanima, koga? To vam izdamo v oddaji.

