Kako komunicirati z mrtvimi? #video

Zdaj že odrasli otroci znanih in slavnih Slovencev so nam zaupali, kakšno je bilo njihovo otroštvo ob tako veliki medijski pozornosti, kako je slava vplivala na njihov odnos s starši in na izbiro njihovega poklica oziroma tistega kar počnejo danes. Ula Furlan, Mark Vlahovič in Jan Plestenjak so zagotovo šli po stopinjah svojih staršev. Torej pregovor "jabolko ne pade daleč od drevesa" velja?

Ste se kdaj spraševali, ali ima ljubljena umrla oseba še kakšno sporočilo za vas, še kakšne zadnje besede, ki jih, ko je bila še na svetu, ni izrekla? To je poslanstvo Urške Puš, ki s komunikacijo z dušami umrlih pomaga tistim, ki smo še vedno tukaj, najti mir in srečo ter da se naučimo sprejemati smrt. Imajo pa ti darovi precejšen vpliv tudi na njeno vsakdanje življenje. Urška Puš, diplomirana zgodovinarka, nekdanja radijska voditeljica, danes pa je njeno poslanstvo pomagati dušam in nam, ki smo na Zemlji, da najdemo mir in srečo, ter da se naučimo sprejemati smrt in posmrtno življenje.

Kako sploh biti v redu v tem kaotičnem svetu nenehnih sprememb? Na to vprašanje skuša odgovoriti trenutno eden od najbolj priljubljenih predavateljev Aljoša Bagola. Kakšen njegov nasvet vam bo zagotovo prišel prav.

Znana pevca Omar Naber in Samuel Lucas sta združila moči. Pripravljata se namreč na dogodek ena na ena, ki se bo odvijal v Siti teatru 13. aprila. Na koncertu bomo obiskovalci lahko slišali, kako glasbenika zvenita, ko skupaj zapojeta svoje največje uspešnice, hkrati pa nam bosta zaupala marsikakšno prigodo njunega prijateljstva. Nekaj sta jih zaupala tudi nam, ko smo ju obiskali na vaji in jima pripravili zanimivo igrico o poznanstvu. Ne zamudite.

