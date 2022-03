Govorica telesa je več kot 70 odstotkov naše govorice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden smo na naši televiziji začeli s predvajanjem eksperimenta Poroka na prvi pogled. Zato bomo v tokratni oddaji Planet Vau spregovorili s strokovnjakinjo za povezovanje samskih Mileno Pleško. Glede na to, da se v eksperimentu dva neznanca prvič vidita in poročita, smo govorili tudi o tem, kako pomembna je govorica telesa in koliko besede. Milena Pleško ob tem pravi, da je govorica telesa več kot 70 odstotkov naše govorice.

V oddaji bomo videli tudi superjunake s supermočmi. Živimo namreč v času, kjer je oboje zelo priljubljeno. Kakšno supermoč bi si izbrali vi, če bi jo lahko imeli, in kateri super junak bi bili?

To smo vprašali tudi našo znano pevko, poleg tega pa smo se o hitrih avtomobilih s posebnimi lastnostmi pogovarjali s priznanim vplivnežem. Bili smo namreč na premieri novega filma Batman.

Gloria Kotnik je nekaj tednov nazaj Sloveniji pribordala bronasto olimpijsko kolajno. Danes pa bo z nami delila, kaj vse jo je v resnici pripeljalo do takšnega uspeha in zakaj se res splača na svoji poti do cilja vztrajati.

Po lanskoletnem prestavljanju smo sinoči končno doživeli Aktualov dan žena v Stožicah. Grupa Vigor, Luka Basi in klapa Intrade so le nekateri od nastopajočih na tem priljubljenem koncertu. V Stožicah je pokalo po šivih, veselja in navdušenja nad ponovnim dogajanjem niso mogli skriti ne obiskovalci, ne nastopajoči. Slednji so namreč po dolgem času spet stopili na tako velik oder.

12 let mineva, odkar se je na slovenski glasbeni sceni prvič predstavil raper Challe Salle. V svoji dosedanji karieri je doživel veliko vzponov, temu pa je kdaj sledil tudi kakšen padec. A priljubljeni raper pravi, da so tudi padci lahko mehkejši, če imaš ob sebi pravega človeka. Yvonne, njegovo dekle, se je pred leti prav zaradi ljubezni iz Reke na Hrvaškem preselila k njemu na Vrhniko. Kaj ji je bilo najtežje in kako je biti punca slavnega glasbenika, je preverila Eva Cimbola kar pri njima doma.

Trenutno eden najbolj vročih, uspešnih in trendi glasbenikov v Sloveniji, nenazadnje je njegov novi hit "Zadnja noč" prvi na trendingu že dva tedna, Žan Serčič nam bo razkril, kaj je navdih za njegove hite in česa ga je bilo pred izdajo zadnjega najbolj strah.

