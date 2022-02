Kulturologinja: "Vibrator v vsako spalnico!" #video

"Moramo ubesediti svoja čustva, emocije," je jasna Eva Ostrouška. Je ena od treh strokovnjakov v eksperimentu Poroka na prvi pogled, sicer kulturologinja in vplivnica. Brez dlake na jeziku pa je predvsem razbijalka tabujev. Katere podrobnosti nam je zaupala in kakšna je Eva v zasebnem življenju, bomo preverili v tokratni oddaji Planet Vau.

Ste kdaj ostali brez glasu oziroma ste bili hripavi? Pred časom se je nekaj podobnega zgodilo naši novinarki Evi Cimbola in zato je pri pevskem učitelju Kristjanu Virtiču preverila, kaj je treba narediti za preventivo. Pa ne samo to. Naslednji intervju je dokaz, da za uresničitev svojih sanj in hobijev ni nikoli prepozno.



Če smo se prejšnji teden dotaknili intime prek TV-zaslonov skozi moške oči, smo ta teden za ženski pogled prosili Gorko Berden. Aleks Volasko in Saša Lešnjek Volasko pa nam bosta v mešanico TV-intime dodala še malček pristnega ljubosumja.

V zgodovini svetovne glasbene industrije najdemo kar nekaj glasbenikov, ki so poleg svoje nadarjenosti uspeli tudi s svojo ekscentričnostjo, drugačnostjo in posebnim stilom. Pri nas pa posebno zvrst, tako imenovani indi rok, prepeva vse bolj priljubljena zasedba Mrfy. Pevec zase pravi, da je precej čudaški, temu primeren pa je tudi njegov slog oblačenja. Z Gregorjem Štrasbergarjem se je o tem pogovarjala Ana Raščan.

Magazinska oddaja Planet Vau, vsako soboto ob 18.20 na Planetu. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.