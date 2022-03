Bodo medeni tedni za mladoporočenca prava nočna mora? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled je za pari prva ceremonija zaobljub in vseh 12 udeležencev eksperimenta se je odločilo ostati v oddaji. Po začetnih zapletih sta se na medene tedne končno lahko odpravila tudi Katja in Aleksandar, a vse ne poteka po pričakovanjih.

Zgodba Aleksandra in Katje v oddaji Poroka na prvi pogled se je začela sanjsko, saj sta se takoj ujela in ugotovila, da delita podobne vrednote in življenjska prepričanja. Jutro po poročni noči pa je prineslo nepričakovan zasuk, saj je moral Aleksandar svojo izbranko zapustiti zaradi zdravstvenih razlogov. Zvezo sta nato lahko vzdrževala le prek videoklicev. Par se je nato spet srečal več dni pozneje na prvi skupni večerji parov.

Tudi na prvi ceremoniji zaobljub sta priznala, da je zvezo po samo enem skupnem dnevu težko vzdrževati na daljavo, ampak da se vseeno veselita, da se bosta v naslednjih dneh bolje spoznala. Oba sta zato napisala, da ostajata v eksperimentu. Ker sta bila zaradi zapleta po poroki prikrajšana za medene tedne, so jima strokovnjaki po ceremoniji zaobljub razkrili, da ju ta izkušnja še čaka.

Prvi utrinki z medenih tednov pa niso bili to, kar bi gledalci pričakovali. Katja in Aleksandar, ki sicer veljata za enega od najbolj simpatičnih parov, sta bila drug z drugim zelo nesproščena, med njima pa je bilo mogoče opaziti tudi nekaj napetosti.

"Mož ima v zakonu vedno zadnjo besedo, in to je takrat, ko reče: Da, draga," je ozračje želel sprostiti Katja, Aleksandar pa nad njenimi besedami ni bil pretirano navdušen. "Absolutno se ne strinjam s tem. Če ona misli, da bo nosila hlače, se je zafrknila. To ne pomeni, da je moja beseda zadnja. Ampak sem pa mnenja, da je moški glava, ženska pa vrat. Enostavno," je dejal. Več v zgornjem videu.

Kaj vse se je še dogajalo na medenih tednih Katje in Aleksandra in kako bo to vplivalo na njuno zvezo, izveste v nocojšnji oddaji.

