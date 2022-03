Sandi se lahko obriše pod nosom: "Jaz zdaj nimam časa za kuhanje" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45, spremljamo pare, ki se učijo sobivanja v skupnem stanovanju. Sandi je bil tako že postavljen pred dejstvo, da bo moral biti v partnerski zvezi s Kate on tisti, ki bo vihtel kuhalnico.

Sandi se je odločil, da bo svojo izbranko Kate presenetil z večerjo, ki jo bo pripravil sam. "Kuham z užitkom, saj pripravljam hrano za sebe, včasih tudi za prijatelje. Kuhanje mi je v užitek, saj se pri tem sprostim," je povedal o tem.

Drugačen pogled na to pa ima Kate, ki je razkrila, da nima časa za kuhanje in da že dve leti ne kuha. "Ker sem vedno na izobraževanjih, v šolah, pri svojem poslu. Zato sem navajena jesti zunaj," je pojasnila.

To se ne sklada povsem z željami Sandija, ki si želi, da bi si s partnerico to delo izmenjeval ali pa da bi pri tem vsaj sodelovala. Ko je ob večerji Kate omenil, da bi lahko tudi ona kdaj kaj skuhala, mu je odvrnila, da je to nemogoče, ker ne zna kuhati.

"Rad kuham, z užitkom to počnem, ampak da Kate ne bi znala česa skuhati, mislim, da je to laž," meni Sandi. Vseeno kaže, da bo Sandi Kate težko prepričal, da mu pripravi kakšen obrok.

"Ne bom pripravljala Sandiju hrane, ker nimam potrebe po tem, niti želje niti volje. In če tega ni, potem tega ne bom delala, ker je brez zveze." Več v zgornjem videu.

