Nina in Domen razkrila, da nista več par #video

V oddaji Poroka na prvi pogled smo tokrat spremljali, kako so se udeleženci šova nekaj mesecev po koncu eksperimenta ponovno srečali na skupni večerji. Medtem ko sta Hajdi in Anže še vedno srečno zaljubljena, je zveza med Nino in Domnom razpadla.