Takšne načrte imata po koncu šova #video

Odštevamo še zadnje dni, ko se bo trimesečni eksperiment Poroka na prvi pogled končal. Ta teden bo vse v znamenju odločitev, zato bodo nekateri bolj pod stresom, drugi malo manj. Od ponedeljka do srede ob 21. uri na Planetu.

Bližamo se koncu prve sezone eksperimenta Poroka na prvi pogled. Nina in Domen, ki sta ljubljenca občinstva in tudi preostalih ženinov in nevest, sta nam razkrila, kakšne načrte kujeta po koncu šova. Ali se že vidita v hiši z belo ograjo, sta nam zaupala še v svojem televizijskem stanovanju, ki je bilo njun dom zadnje mesece.

Vsak par ima vzpone in padce, imela sta jih tudi Nina in Domen, a sta jih vedno premostila. Ključen je bil tudi obisk pri domačih, saj sta bila drug pri drugem lepo sprejeta. Na zadnji skupni večerji parov pa sta oba zaupala navzočim, da imata malce treme, kako bosta delovala v realnem življenju.

Domen ni moj tip moškega, pravi Nina, a očitno sem takšnega potrebovala, saj se dobro ujameva. Prizna, da si je v preteklosti izbirala napačne moške, zato želi zdaj poskusiti v drugačni zvezi.

