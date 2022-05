Andraž o eksperimentu: To je bil zame hud boj s psiho in živci #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri, pare čaka še zadnja ceremonija zaobljub. Na njej bosta pred strokovnjake prva sedla Sanela in Andraž, ki sta bila med pogovorom precej iskrena in sta svoj odnos prikazala v precej drugačni luči.

Sanela in Andraž sta na zadnji ceremoniji prva sedla pred strokovnjake. Sanela je prva opisala njun odnos v vsem eksperimentu, sledil pa ji je še Andraž, ki je priznal, da med eksperimentom ni bil iskren in da niti prvi dnevi zanj niso bili lepi. "Hitro sem opazil, da s Sanelo nimava skupne poti, tako da je bil to zame hud boj s psiho in živci. Ves eksperiment mi je bilo težko," je še razkril. Več v zgornjem videu.

Kako razmišljajo preostali pari, preden bodo za nekaj časa ločeni in bodo morali sprejeti odločitev, ali želijo zvezo nadaljevati tudi po eksperimentu, izveste v nocojšnji oddaji.

