“Ne poznam razloga, zakaj nama z Domnom ne bi uspelo!” #video

Domen je Nini napisal ljubezensko pismo in ji pripravil prav posebno kosilo. Ob tem je priznal: “Če se potrudim, znam narediti marsikaj. Samo začutiti moram. Danes sem tako, ne glede na vse, kar sva imela, pripravil pico, v obliki srčka. Pa vem, da pic nima najbolj rada, ampak nimaš kaj. To sem si zamislil in naredil.”

Nina se je vrnila domov in na mizi zagledala, kar ji je pripravil Domen. “Zelo sem bila presenečena. Pica v obliki srčka, pisemce, penina, svečke… Res se je zelo potrudil. Zelo lepo, res! Po eni strani malenkost, ki pa mi pomeni zelo veliko.”

Nina je nato prebrala pismo in bila vidno ganjena, naposled pa dodala: “Vem, da mu ni vseeno zame, ampak vseeno je to lepo videti in začutiti ter slišati oziroma prebrati. Tako imam zdaj še pismo, ki ga bom lahko prebrala, če bom imela težke trenutke in se tako opomnila, zakaj sem z njim. Zelo sem vesela."

Domen se ji je naposled pridružil in dobil kar nekaj strastnih poljubov v zahvalo. Nina je priznala, da takih pozornosti prej še ni prejemala, tako da ji predstavljajo povsem drug svet.

“Mi je pa zelo všeč in v tem svetu bi kar ostala.” Je pa tudi Nina svojemu možu kupila malenkost, s čimer ga je povsem osupnila. Kupila mu je namreč kamen, ki deluje proti negativnim čustvom in odpravlja stres, tesnobo ter zbija iluzije. Domen je priznal, da mu je darilo zelo všeč, ogrlico s kamnom pa bo z velikim zadovoljstvom nosil.

Domen je nato razkril, da je Nini presenečenje pripravil zaradi tega, ker ji je želel dokazati, da bo tako tudi, ko bo šova konec: “Da bo vedela, da imam z njo vizijo tudi za naprej.”

Nina je na samem razkrila: “Ne poznam dobrega razloga, zakaj nama ne bi uspelo. V njemu je veliko potenciala in mogoče predstavlja nek nebrušen diamant, kar je tudi najina cela zveza. Če se bova oba povsem prepustila, nama bo zagotovo uspelo!” Več v zgornjem videu.

