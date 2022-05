Neisha je to razgaljeno fotografijo uporabila za promocijo novega albuma #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s pevko Neisho, ki je pred kratkim izdala novo ploščo, to pa tudi predstavila javnosti s koncertom v Cankarjevem domu. Z Neisho smo se tokrat pogovarjali o rokenrol glasbi in o golem ženskem telesu.

Slovenska pevka Neisha, ki je letos praznovala 40 let, je nedavno izdala novo CD-ploščo z naslovom Dvigam jadra. Album je predstavila na koncertu v Cankarjevem domu, sama pa je novo ploščo opisala kot "glasnejšo": "Kličem po večjem odru, večjih decibelih in mogoče sem kontrabas in metlice zamenjala za električne kitare."

Pevka je nato razkrila, da kljub 40. rojstnemu dnevu ostaja energična: "Mislim, da je čas, da dam ta rokenrol iz sebe. Šele zdaj so prava leta za to." Pevka se tudi pri teh leth izjemno dobro počuti v svojem telesu, saj je svoj najnovejši album promovirala s precej razgaljeno fotografijo. To je priznala tudi sama. "Delam na sebi, nisem pa nikoli gradila svoje javne podobe na videzu in mi je čisto vseeno, če imam danes 40 kilogramov več ali pa manj. Moja substanca je glasba."

Samozavestna Neisha oblečena samo v mikrofon. Foto: Printscreen

Neisha je pri tej temi poudarila: "Mislim, da če je ženska svobodna, je lastnica same sebe in svojega poslanstva. Lahko uživa v svojem telesu in to brez sramu deli ter prinaša samo dobro voljo tistim, ki znajo ob pogledu na to uživati. To je to."

Za njeno novo CD-ploščo Dvigam Jadra je pevka povabila k sodelovanju kar nekaj znanih imen: Hamo & Tribute, Jerneja Celestina, Zorana Čalića in Branka Djurića. Njene nove pesmi že hrepenijo po zadovoljnih poslušalcih, Neisha pa pravi: "Eno je nekaj izdati, drugo pa, da to zaživi. Za to moramo biti prepleteni občinstvo in jaz. Koncerte namreč sestavljalo ljudje na odru in pod njim."

Pevka pa se sicer pripravlja tudi na glasbeni muzikal Povodni mož, kjer se v vlogi izvršne producentke in avtorice glasbe že veseli premiere, ki bo sledila 23. avgusta.

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.