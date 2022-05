Nina Domnu prvič priznala: Rada te imam! #video

Domen je Nino vprašal, če je kaj zaljubljena, Nini se je naredil cmok v grlu. Domen je razkril: “Ona je zašla kar globoko, zato se je v meni prebudil strah. Bojim se namreč prepustiti toku, ker vem, da je dober in da naju bo nekam peljal. Želim zavirati, ampak mi ne uspeva. Verjetno je najbolje, da se prepustim pa naj bo, kar bo in naj traja, dokler bo trajalo.”

Nina mu je naposled iskreno dejala, da globokih ljubezenskih čustev še ne goji, ker je še prezgodaj, nato pa mu je prvič priznala, da ga ima rada.

Domnu je to narisalo nasmeh na obraz, Nina pa je na samem priznala: “Ne vem, kaj je to. Ta čustva mi res niso všeč. Čustva so kar nekaj, brez veze.Veliko bolj enostavno mi je bilo pred pol leta, ko sem bila še cela ledena kraljica, ki ji je bilo vseeno za svet in vse moške. Zabavala sem se, to je bilo pa to. Z Domnom je pa drugače, saj je v meni prebudil to, da sem spet postala čustvena in da sem mu rekla, da ga imam rada, četudi tega nisem izrekla nikomur že ne vem koliko let. Prepuščam se toplini in dobrim občutkom in planiranju prihodnosti, za katero sploh ne vem, ali bo ali ne. To je precej bolj zakomplicirano. Veliko več tveganja je v tem, saj kakorkoli obrneš, vedno obstaja možnost, da bom na koncu jaz jokala. Jaz pa ne jokam, tako da res ne vem, kaj bo iz tega.” Več v zgornjem videu.

